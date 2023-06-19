محافظ الوادى الجديد يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإنشاء كلية للإعلام

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم واستغلال بعض المقرات التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المُستغلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد الذي زار المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد الزملوط على الدور البارز للمؤسسة في دعم طلاب المحافظة من خلال إصداراتها التعليمية المجانية المتميزة، والتعاون البنّاء في تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم من مشروعات على أرض المحافظة.

كما تناول اللقاء دراسة إنشاء كلية للإعلام في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم الجامعي وإنشاء كليات جديدة بكافة التخصصات.