عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإنشاء كلية للإعلام

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم واستغلال بعض المقرات التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المُستغلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد الذي زار المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد الزملوط على الدور البارز للمؤسسة في دعم طلاب المحافظة من خلال إصداراتها التعليمية المجانية المتميزة، والتعاون البنّاء في تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم من مشروعات على أرض المحافظة. 

كما تناول اللقاء دراسة إنشاء كلية للإعلام في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم الجامعي وإنشاء كليات جديدة بكافة التخصصات.

رواج في حركة بيع وشراء الأضاحي في مزارع الوادي الجديد

استغلال الأصول الاستفادة أصول غير المستغلة التخصص التحرير الاصول غير المستغلة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتعظيم الاستفادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي|فيديو وصور

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

خطوة جريئة من الأهلي في ملف تجديد عقد حسين الشحات

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

موضوعات متعلقة

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط بقرية الشيخ والى في الوادى الجديد

ترشيحاتنا

سعر فستان أسما شريف منير الجدل.. رقم صادم

فضل العشر من ذي الحجة .. فيها خير كثير

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-6-2023

فيات تقدم نسختها الجديدة " باندا 2023" بإصدار خاص .. صور

اجتماع مغلق.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين في بكين

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ