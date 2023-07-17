عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم على طول الجبهة الجنوبية.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال قائد قوات تافريا المشتركة، العميد أولكسندر تارنافسكي، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تتقدم على طول الجبهة الجنوبية، على الرغم من الغارات الجوية الروسية وتركيز كبير من الألغام الأرضية.

وكتب تارنافسكي، عبر “تليجرام”، “يستمر العمل في قطاع تافريا. قوات الدفاع تدمر الروس باستمرار.. جنودنا يتقدمون على الرغم من المناطق الملغومة والضربات الجوية للعدو”.

وأضاف أن “القوات الروسية تقصف القوات الأوكرانية”، لكنه قال إن “الجنود تحت قيادته يردون بإطلاق النار”.

وقال تارنافسكي، إن “وحدات المدفعية التابعة لقوات الدفاع الاوكرانية فى قطاع تافريا اكملت 1412 مهمة اطلاق نار.. خلال اليوم الماضي، هاجم العدو مواقعنا 16 مرة ونفذ 650 هجوما بالقصف”.

القوات الأمريكية تدخل أوكرانيا.. شبح الحرب ضد روسيا يثير القلق في واشنطن

تغير كل شيء .. تحذير أمريكي من نقطة تحول في أوكرانيا

وأضاف أنه تم تدمير 25 وحدة من المدرعات العسكرية الروسية، إلى جانب ثلاثة مستودعات للذخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

القوات الأمريكية تدخل أوكرانيا.. شبح الحرب ضد روسيا يثير القلق في واشنطن

تغير كل شيء .. تحذير أمريكي من نقطة تحول في أوكرانيا

الكويت.. تحذير عاجل بشأن ذروة ارتفاع درجات الحرارة

بينهم سعوديون.. إصابة 76 شخصا في تصادم حافلتين بـ التشيك

العراق.. توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية بسبب طائرات مسيرة مجهولة

روسيا لـ الأمم المتحدة: لقد فشلتم

إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على جسر القرم

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هيتجنن | ميدو يكشف رد فعل أوسوريو بسبب الموسم الجديد

أحمد موسى يستعرض تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس البرلمان السوري والوفد المرافق له..فيديو

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

حمى الضنك..وض تاج الدين يكشف لاول مرة تفاصيل مرض غامض في قرية بقنا

تلبية لرغبة الجمهور.. الأوقاف تقرر عقد مقرأة القرآن بعد صلاة الجمعة أسبوعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ