تقدم على طول الجبهة الجنوبية.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

قال قائد قوات تافريا المشتركة، العميد أولكسندر تارنافسكي، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تتقدم على طول الجبهة الجنوبية، على الرغم من الغارات الجوية الروسية وتركيز كبير من الألغام الأرضية.

وكتب تارنافسكي، عبر “تليجرام”، “يستمر العمل في قطاع تافريا. قوات الدفاع تدمر الروس باستمرار.. جنودنا يتقدمون على الرغم من المناطق الملغومة والضربات الجوية للعدو”.

وأضاف أن “القوات الروسية تقصف القوات الأوكرانية”، لكنه قال إن “الجنود تحت قيادته يردون بإطلاق النار”.

وقال تارنافسكي، إن “وحدات المدفعية التابعة لقوات الدفاع الاوكرانية فى قطاع تافريا اكملت 1412 مهمة اطلاق نار.. خلال اليوم الماضي، هاجم العدو مواقعنا 16 مرة ونفذ 650 هجوما بالقصف”.

وأضاف أنه تم تدمير 25 وحدة من المدرعات العسكرية الروسية، إلى جانب ثلاثة مستودعات للذخيرة.