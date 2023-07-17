تغير كل شيء .. تحذير أمريكي من نقطة تحول في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة يمكن أن تثير تفاقم الوضع في أوكرانيا وتجد نفسها في بؤرة الأعمال العدائية في غضون دقائق.

وقال ماكجريجور: "بالنسبة للنخبة الأمريكية، كان من المميزات أن يتمكنوا من اللعب مع حياة الناس دون تعريض مواطنيهم للخطر، ولكن هذا يمكن أن يتغير بشكل كبير في دقيقة أو دقيقتين فقط".

وحذر من أن خطوة واحدة متهورة من قبل البيت الأبيض ستكون كافية لإثارة تصعيد خطير للصراع.

وأضاف ماكجريجور: “بالإضافة إلى ذلك، فقد واشنطن منذ فترة طويلة السيطرة على تطورات الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة”.

وأوضح أن الدخول الرسمي للولايات المتحدة في الصراع سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لأن الأمريكيين العاديين لا يفهمون سوى القليل عما يحدث في دولة أوروبا الشرقية.

وأشار ماكجريجور، إلي أن الكثير من الأمريكيين العاديين لن يتمكنوا حتى من العثور علي أوكرانيا على خريطة العالم.