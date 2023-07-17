أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على جسر القرم

قال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، اليوم الإثنين، إنه تم ضرب جسر القرم بواسطة بمسيرات بحرية.

وقال فيدوروف، عبر “تليجرام”، “اليوم تم تفجير جسر القرم بواسطة مسيرات بحرية”.

ويربط الجسر الرئيسي شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي ويعمل كخط إمداد حيوي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.

وقال فيدوروف، إن تصميم المعدات وكذلك مرافق الإنتاج سيبقى تحت السرية، مضيفا أنه “من الأفضل العمل، وليس الكشف عن صور لمنشآت الإنتاج الخاصة بنا وتزويد قوات الدفاع.. لقد زاد الإنتاج بالفعل بأكثر من 100 مرة في بعض القطاعات مقارنة بالعام الماضي”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى المزيد من الطائرات بدون طيار. وسيكون هناك المزيد“.