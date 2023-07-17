روسيا تعلن موعد إعادة فتح حركة المرور عبر جسر القرم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الإثنين، إنه سيتم إعادة فتح حركة المرور عبر جسر شبه جزيرة القرم من جانب واحد منتصف سبتمبر المقبل، وبشكل كامل مطلع نوفمبر.

وأوضح خوسنولين، أن “جزء واحد من طريق جسر شبه جزيرة القرم تعرض للتدمير جراء الهجوم، وسنعيد بناءه من جديد”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أمر بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر شبة جزيرة القرم.

وقال بوتين في كلمته، إنه تم ارتكاب عمل إرهابي على جسر شبه جزيرة القرم، لافتا إلى أن تعرض جسر القرم لأضرار خطيرة جراء الهجوم الأوكراني.

وأضاف الرئيس الروسي:، أن جسر شبه جزيرة القرم تعرض لأضرار خطيرة جراء العمل الإرهابي وتعرضة لجهومين من القوات الأوكرانية.

وتابع بوتين: "يجب بدء أعمال صيانة جسر شبه جزيرة القرم بشكل سريع"، لافتا إلى أنه طلب من حكومته خطط جدية لتأمين جسر القرم الذي تعرض لعدة هجمات.