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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من بوتين بشأن تفجير جسر شبه جزيرة القرم

انفجار جسر شبه جزيرة
انفجار جسر شبه جزيرة القرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأثنين، بأنه أمر بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر شبة جزيرة القرم، وذلك في كلمة ألقاها اليوم.

وقال بوتين في كلمته، إنه تم ارتكاب عمل إرهابي على جسر شبه جزيرة القرم، لافتا إلى أن تعرض جسر القرم لأضرار خطيرة جراء الهجوم الأوكراني.

وأضاف الرئيس الروسي:، أن جسر شبه جزيرة القرم تعرض لأضرار خطيرة جراء العمل الإرهابي وتعرضة لجهومين من القوات الأوكرانية.

وتابع بوتين: "يجب بدء أعمال صيانة جسر شبه جزيرة القرم بشكل سريع"، لافتا إلى أنه طلب من حكومته خطط جدية لتأمين جسر القرم الذي تعرض لعدة هجمات.

كما طالب الرئيس الروسي من الحكومة بطرح مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم، كما وجه باستئناف الحركة على جسر القرم بأسرع وقت ممكن.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بتعرض جزء من جسر شبه جزيرة القرم لأضرار وهبوط، جراء حادث الانفجار الذي تعرض له.

ونشرت  وسائل إعلام روسية ووسائل تواصل اجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تظهر على ما يبدو آثار الانفجارات على جسر مضيق كيرتش الحيوي، والذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث قالت السلطات الروسية صباح الاثنين إن زوجين قتلا في "حالة طوارئ".

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