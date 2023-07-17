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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصفه.. ما أهمية جسر القرم لـ الجيش الروسي في أوكرانيا؟

جسر القرم
جسر القرم

قالت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الإثنين، إن جسر القرم أحد خطي الإمداد الرئيسيين لـ الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأوضحت أنه “إذا نظرنا إلى من يمكنه الاستفادة من عدم عمل الجسر بشكل صحيح، فهو أحد خطي الإمداد للجيش الروسي، هناك طريق واحد يمتد على طول بحر آزوف يرسل الإمدادات إلى الجيش الروسي في أوكرانيا في الغرب والجنوب”.

وأضافت أن “هناك جسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة ويوفر الإمدادات للجيش الروسي في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مساء اليوم "الاثنين" بعد تلقيه تقارير من نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف عن الهجوم على الجسر.

بعد تفجير القرم.. بوتين يعقد اجتماعا عاجلا مع مسئوليه في السابعة مساء

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وقال بيسكوف للصحفيين، في تصريحات له اليوم، "إن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق".

وأضاف: "لقد كلف رئيس الدولة نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين بالتوجه بالطائرة إلى المنطقة والتعرف على الوضع وتقديم تقرير خلال اجتماع بالفيديو برئاسة الرئيس بوتين في السابعة من مساء اليوم".

جسر القرم روسيا أوكرانيا

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