الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مساء اليوم "الاثنين" بعد تلقيه تقارير من نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف عن الهجوم على الجسر.

وقال بيسكوف للصحفيين، في تصريحات له اليوم، "إن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق".

وأضاف: "لقد كلف رئيس الدولة نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين بالتوجه بالطائرة إلى المنطقة والتعرف على الوضع وتقديم تقرير خلال اجتماع بالفيديو برئاسة الرئيس بوتين في السابعة من مساء اليوم".

من ناحية أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية لدى كييف، عن وصول مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إلى العاصمة الأوكرانية.

وقالت السفارة - في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل - إن سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، استقبلت باور لدى وصولها لمحطة القطار بكييف.

جدير بالذكر أن المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات في مجال الطاقة لاستعادة نقاط البنية التحتية الحيوية، والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة و13 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية، تساعد على تمكين أوكرانيا من البقاء صامدة في خضم الحرب الجارية، وفقا للموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية.