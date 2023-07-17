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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تفجير القرم.. بوتين يعقد اجتماعا عاجلا مع مسئوليه في السابعة مساء

صدى البلد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس بوتين تقارير من هؤلاء المسؤولين حول عواقب الهجوم الإرهابي على جسر القرم".


وأضاف بيسكوف، أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم في ظل الهجوم على جسر القرم.

وأعلن بيسكوف أنه  بتوجيه من الرئيس الروسي، توجه خوسنولين بالطائرة إلى المنطقة وبعد التعرف على الوضع، سيقدم الأخير تقريره خلال اجتماع بالفيديو برئاسة بوتين في تمام الساعة السابعة مساء.

 

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أعلنت فجر اليوم أن ما وقع بجسر القرم هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان ، موضحة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.


من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية على خلفية الهجوم على الجسر، الذي أسفر عن مقتل مدنيين، هما رجل وامرأة، وإصابة ابنتهما القاصر. 


ويجري حاليا بحسب لجنة التحقيق الروسية تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الأجهزة الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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