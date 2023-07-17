قرار مرتقب خلال ساعتين بعودة جسر القرم للحركة من جديد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إن دعامات جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم لم تتضرر جراء انفجار اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ذكر خوسنولين للصحفيين الروس اليوم الاثنين "وفقا لتقييم أولي ، لم تتضرر دعامات جسر القرم".

وأضاف أن الغواصين يستكملون حاليا فحص الجسر وسيتم اتخاذ القرار بشأن إمكانية انطلاق حركة مرور السيارات في غضون ساعتين.

في غضون ذلك، قال مصدر من جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إن الهجوم على جسر كيرتش ، والذي أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما ، كان عملية مشتركة بين إدارة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.

يعتبر جسر كيرتش الذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار أمرًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية لأنه يربط منطقة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.



وكان ذلك، تعبيرًا ماديًا عن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعودة أراضي أوكرانيا وربطها بروسيا للأبد.