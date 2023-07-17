100 ألف جندي.. تحرك عسكري عاجل من الجيش الروسي في أوكرانيا

قال سيرجي شيريفاتي، المتحدث باسم المجموعة الشرقية لقوات الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إن روسيا نشرت أكثر من 100 ألف جندي في منطقة كوبيانسك لمحاولة كسر دفاعات كييف.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شيريفاتي: 'لقد ركز العدو مجموعة قوية للغاية على اتجاه ليمان-كوبيانسك، بأكثر من 100 ألف جندي، وأكثر من 900 دبابة، وأكثر من 370 راجمة صواريخ.. نشر العدو وحدات محمولة جواً، وهي أفضل وحدات المشاة الآلية هناك. كدعم إضافي، هناك احتياطي للجيش القتالي، وهي القوات الإقليمية”.

وأضاف أن “القوات الروسية تضع كل شيء في اختراق دفاعنا.. جنودنا يقفون بحزم في الدفاع”.

وقال شيريفاتي، إن “الدفع الروسي في المنطقة كان محاولة لتحقيق بعض النجاح بعد أن استولت أوكرانيا على الزخم حول باخموت”.

وأضاف: “يحتاج الروس إلى إظهار بعض النجاح على الأقل، لذا فقد بذلوا أقصى جهد في هذه المنطقة، ويفعلون كل ما في وسعهم ولا يستطيعون، لإظهار الأعمال الهجومية”.

وأوضح أن القوات الروسية ظلت متأخرة في باخموت، مضيفًا أن خسائرها في تزايد.

وقال شيريفاتي: “خسائر العدو تقترب بالفعل من تلك التي كانت في ذروة القتال مع فاجنر.. الروس يجددون باستمرار طاقمهم القتالي، ويرسلون المظليين هناك أولاً وقبل كل شيء على أمل وقف هجومنا”.