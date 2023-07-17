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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 ضربات قاصمة.. الكشف عن استراتيجية بوتين السرية في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، اليوم الإثنين، إن استراتيجية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا والغرب حققت نتائج مهمة.

وكتب درافن، عبر “تويتر”، "بوتين عبقري.. ينتقده الكثيرون للعبث بأوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً: استنفد القدرات القتالية للجيش الأوكراني، وثانيًا: سمح للعالم برؤية زيلينسكي علي حقيقته، وفضح كذبة الغرب”.

وأضاف: “ثالثا: بوتين نجح في استنفاد ترسانات الناتو الضخمة خلال الصراع… رابعا: وجه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين”.

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وتابع:  “خامسا: الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي”.

وقال درافن: “بوتين يلعب شطرنج خماسي الأبعاد وأن الغرب ببساطة لا يراه”.

فلاديمير بوتين أوكرانيا الغرب زيلينسكي

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