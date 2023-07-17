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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بديلا عن اتفاقية الحبوب.. الأمم المتحدة تعلن اقتراحا بين روسيا وأوروبا

الأمم المتحدة وروسيا
الأمم المتحدة وروسيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ذكر اقتراحا ملموسًا لتمكين شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي من استعادة الوصول إلى نظام سويفت.

وأضاف “جوتيريش”، في رسالته، "لقد سلطت روسيا الضوء على مسألة وصول البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت كعامل رئيسي يؤثر على قراراته، وعلى هذه الجبهة توسطت الأمم المتحدة بين روسيا والمفوضية الأوروبية مؤخرًا في اقتراح ملموس لتمكين شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي من الوصول إلى نظام سويفت".

ووفقًا للرسالة، فإن العنصر الأساسي الذي يدعم الجدوى السياسية لهذا الاقتراح هو أنه يمكن تنفيذه ضمن اللوائح الحالية، مع اعتبار ذلك انفتاحًا سياسيًا فريدًا ينبع من رغبة حقيقية في حماية الأمن الغذائي العالمي بعد انتهاء اتفاقية الحبوب اليوم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته: "إنني أشعر بخيبة أمل شديدة لأن مقترحاتي ذهبت أدراج الرياح"، مضيفًا أن إنهاء الصفقة سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان.

وكان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، انسحاب روسيا رسميا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال جوتيريش في بيان له: "سحب روسيا للضمانات الأمنية في البحر الأسود أمر مؤسف".

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