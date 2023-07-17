الاتحاد الأوروبي: انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" يؤدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن إنهاء روسيا العمل باتفاق تصدير الحبوب سيؤدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي وتفاقم الصعوبات الاقتصادية.

ووصف بوريل، مطالب روسيا برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية من أجل تمديد “صفقة الحبوب” بـ”الهراء”، على الرغم من أن هذا الشرط كان جزءا لا يتجزأ من هذه المبادرة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، روسيا إلى وقف ابتزازها بشأن تعليق اتفاق “صفقة الحبوب” مع أوكرانيا.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن “فرنسا تدين تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة الحبوب بالبحر الأسود.. روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري وتفرض حصارا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية”.

وأضافت: “يجب أن توقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي وأن تعيد النظر في قرارها”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب القيام بكل ما يلزم لنتمكن من استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي، بعد قرار روسيا عدم تجديد “صفقة الحبوب”، أن ملاك السفن أخبروا كييف باستعدادهم لمواصلة تصدير الحبوب في حال سمحت أوكرانيا وتركيا بذلك.