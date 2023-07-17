انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.. ماذا يعني؟

أعلنت روسيا ، اليوم الإثنين ، انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية ، في ضربة محتملة لاقتصاد الغذاء العالمي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قفزت أسعار القمح والذرة في أسواق السلع العالمية اليوم الاثنين بعد انسحاب روسيا من الصفقة. ويهدد ذلك، برفع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ودفع الملايين إلى الجوع.

حذر البيت الأبيض من أن قرار روسيا "سيزيد من انعدام الأمن الغذائي سوءًا ويلحق الضرر بملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم".

قال آدم هودج ، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ، في بيان: "كانت مبادرة حبوب البحر الأسود حاسمة في خفض أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم ، والتي ارتفعت بشكل كبير نتيجة الغزو الروسي الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا".

ضمنت اتفاقية البحر الأسود - التي تم التوصل إليها في الأصل بوساطة من تركيا والأمم المتحدة قبل عام - المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

حتى الآن ، سمحت الصفقة بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية ، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة .

من المرجح أن يكون لانهيار الصفقة تداعيات أبعد من المنطقة.

قبل الحرب ، كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم ، حيث كانت تمثل 10٪ من الصادرات ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في نوفمبر، إن انهيار الصفقة "سيضر بالذين هم على شفا المجاعة أكثر من غيرهم".

وارتفعت تكلفة القمح بنسبة 3٪ لتصل إلى 6.80 دولار للبوشل ، بعد إعلان الحكومة الروسية إنهاء صفقة الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا.

كما ارتفع عقد القمح القياسي، في وقت مبكر من اليوم الاثنين ، وفقًا لمجلس شيكاغو للتجارة.

لا تزال أسعار العقود الآجلة منخفضة بنسبة 52٪ عن أعلى مستوى سجلته على الإطلاق في أوائل مارس 2022.

سمحت الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مع موسكو وكييف في يونيو 2022 بالمرور الآمن لصادرات الحبوب من جنوب أوكرانيا إلى السوق العالمية.

بدأ معدل الصادرات التي تتم بموجب الصفقة في التراجع في الأشهر الأخيرة ؛ تظهر أرقام الأمم المتحدة أن شهري مايو ويونيو كانا الشهرين اللذين تم فيهما تصدير أقل أطنان مترية منذ أغسطس 2022.