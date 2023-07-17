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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استياء أوروبي بشأن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب .. ورد حاسم لموسكو

الحبوب
الحبوب

غردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين على تويتر، منددة "بشدة" بخطوة روسيا للانسحاب من صفقة الحبوب في البحر الأسود على الرغم من جهود الأمم المتحدة وتركيا، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

وقالت "يعمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم.  سنواصل جلب منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية ".

ووصفت المملكة المتحدة القرار بأنه "محاولة سافرة لإلحاق الضرر بالفئات الأكثر ضعفا كجزء من حربها غير القانونية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنهم يراقبون الوضع، مشيرا إلى أن روسيا، استخدمت الغذاء كسلاح لتمنع وصول الحبوب إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ووصف وزير الخارجية الهولندي قرار روسيا بأنه "غير أخلاقي تمامًا"  .

بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" لأن مقترحاته لمعالجة العقبات التي تعترض الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية والأسمدة "ذهبت أدراج الرياح" ، وأعرب عن "أسفه" لأن موسكو قررت الانسحاب من صفقة الحبوب.

بينما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الخطوة الروسية واعتبرتها تمس الفئات الأسد احتياجا في العالم.

لكن روسيا ردت قبل ذلك، وقالت إن تحركها من أجل شعوب العالم ووقف  الجوع، متهمة الغرب بالمماطلة واللعب على بند الحبوب لمصلحته.

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