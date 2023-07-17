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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأمريكية تدخل أوكرانيا.. شبح الحرب ضد روسيا يثير القلق في واشنطن

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال أندرو نابوليتانو، القاضي السابق بالمحكمة العليا في نيوجيرسي، إن الولايات المتحدة في الواقع في حالة حرب غير معلنة مع روسيا في أوكرانيا.

وأضاف نابوليتانو، عبر منصة “بوتيوب”: "هل يستطيع الكونجرس الموافقة على حرب مع روسيا؟.. لا! لأننا وقعنا اتفاقا يمكننا بموجبه إعلان الحرب فقط ضد الدولة التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي للولايات المتحدة، وروسيا ليست كذلك. لكننا أصبحنا التهديد ذاته لذلك".

وأشار إلى أن البيت الأبيض زود أوكرانيا بمعدات وأسلحة بقيمة 50 مليار دولار.

القوات الأمريكية في أوكرانيا

وأضاف أن “القوات الأمريكية موجودة بالفعل على أراضي أوكرانيا، لكنها لا ترتدي الزي العسكري للجيش الأمريكي”.

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وأكد نابوليتانو، أن إدارة بايدن تشن في الواقع حربا غير معلنة ضد روسيا في مسرح العمليات الأوكراني.

أوكرانيا روسيا الكونجرس

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