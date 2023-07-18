للمقبلين على عملية تكميم المعدة.. استشاري تغذية علاجية تكشف أهم أسباب الفشل

قالت دكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية، إن عملية التكميم تعمل على تصغير حجم المعدة، ويفقد فيها الشخص 80 % من معدته و يكون هناك استجابة سريعة و ملحوظة في فقدان الوزن بالبداية، في الوقت ذاته يكون الجسم في حاجة لكميات كبيرة من السعرات الحرارية يقوم بتعويضها من خلال تناول العديد من الحلويات و السكريات.

وأضافت نيللي شمس، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن مع تناول كميات من السعرات الحرارية يرجع الجسم للوزن الزائد تدريجيا، مما يؤدي إلى فشل عملية التكميم، لافتة إلى أن 40% من القائمين بعملية التكميم يرجع وزنهم كما كان و ربما أكثر، و لذلك ظهرت عملية إعادة التكميم أو تحويل المسار.

تكميم المعدة لا يناسبهم

أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن هذه العملية غير مناسبة لمدمني الحلويات، مضيفة أن الأشخاص الذي لديهم زيادة دهون خاصة في منطقة البطن هم عُرضى لمرض السكري.

