عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمقبلين على عملية تكميم المعدة.. استشاري تغذية علاجية تكشف أهم أسباب الفشل

ارشيفية
ارشيفية

قالت دكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية، إن عملية التكميم تعمل على تصغير حجم المعدة، ويفقد فيها الشخص 80 % من معدته و يكون هناك استجابة سريعة و ملحوظة في فقدان الوزن بالبداية، في الوقت ذاته يكون الجسم في حاجة لكميات كبيرة من السعرات الحرارية يقوم بتعويضها من خلال تناول العديد من الحلويات و السكريات.

وأضافت نيللي شمس، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن مع تناول كميات من السعرات الحرارية يرجع الجسم للوزن الزائد تدريجيا، مما يؤدي إلى فشل عملية التكميم، لافتة إلى أن 40% من القائمين بعملية التكميم يرجع وزنهم كما كان و ربما أكثر، و لذلك ظهرت عملية إعادة التكميم أو تحويل المسار.

تكميم المعدة لا يناسبهم

أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن هذه العملية غير مناسبة لمدمني الحلويات، مضيفة أن الأشخاص الذي لديهم زيادة دهون خاصة في منطقة البطن هم عُرضى لمرض السكري.
 

 

 

عملية التكميم التغذية العلاجية السعرات الحرارية الحلويات إعادة التكميم تحويل المسار فشل عملية التكميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

ترشيحاتنا

مصادر: استئناف الحركة الجوية بمطارات كردستان العراق بعد نشاط طائرات مسيرة

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي حول البلاد إلى مقبرة تحمل اسمه

رضا عبد العال: الزمالك رفض عودة إمام عاشور.. والأهلي لم يحسم الصفقة

«غلق مركز تجميع البلازما» عقوبة الحصول على التبرع بالدم بمقابل طبقا للقانون

كم باقي على نهاية العام الهجري؟.. 14 ساعة من الآن فاغتنموها

محاكمة مرتضى منصور في قضيتين بتهمة سب الخطيب.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ