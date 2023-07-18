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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قوام ممشوق.. رانيا يوسف في ظهور جديد من لبنان

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة لها من لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية فستانا باللون الرمادي، وخلفها مظهر طبيعي خلاب لغابات لبنان، وعلقت كاتبة: “الصورة الأولى لي من لبنان”.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف لبنان فيلم التاروت التاروت

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