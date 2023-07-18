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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعلن زيادة دعم القرية التراثية لـ 50 مليون جنيه

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موافقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن علي صرف دعم عيني للصيادين المتضررين من وقف الصيد علاوة علي زيادة دعم القرية التراثية بشرم الشيخ من ٤٥ مليون إلي ٥٠ مليون جنيه بالإضافة لإنشاء دار حضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ .


وقدم  محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتورة نيفين القباج لدعمها أهالي المحافظة، وذلك خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات وإدارات الديوان العام.

 

واستعرض زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، ما تم خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، مع الدكتورة نيفين القباج الأسبوع الماضي، والتي كان منها
زيادة الدعم المقدم لقرية التراث السيناوي بمنطقة الهجن بشرم الشيخ من 45 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بزيادة 5 ملايين جنيه، والموافقة علي إنشاء دار الحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ ضمن الحضانات التي سيتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل من وزارة التخطيط والتنمية.

 

وكذلك  زيادة الدعم المقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي للمساعدات المالية للحالات الإنسانية من 500 ألف جنيه إلى 1 مليون جنيه.

 

ونظرا لوقف الصيد البحري والذي تضرر منه صيادي الأسماك بمحافظة جنوب سيناء فقد تم حصر المتضررين الذين بلغ عددهم 453 صيادا ليتم دعمهم ماليا بدعم مالي من وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم الاتفاق علي إنشاء فرع بنك ناصر الاجتماعى بمدينة شرم الشيخ.

 

وتم خلال اللقاء أيضا متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء آبار لتنمية المناطق والتجمعات البدوية بسيناء بدعم مالي قدره 10 ملايين جنيه وتم عمل دراسات وجلسات بتكلفة 220 ألف جنيه، وتم حفر بئر وادي ميعر بتكلفة حوالي 2.5 مليون جنيه، وتقوم الموارد المائية حاليا بأعمال جسات لبئر  قرى وادي فيران قرية الرملة للبدء في تنفيذ الحفر بعد انتهاء أعمال الجسات.

 

وفي إطار دعم توثيق الزواج للبدو تم التوثيق لعدد 205 أسر على مستوى مدن المحافظة وسيتم العمل علي توثيق جميع الحالات المتبقية بالمحافظة.

 

كما تم تحويل الدفعة الأولى لجمعية كنوز سيناء المنفذة لمشروع معصرة الزيتون برأس سدر للبدء في أعمال التنفيذ  حسب البروتوكول بقيمة 25 % بمبلغ 596 ألف جنيه في إطار دعم أبناء المحافظة .


وفي إطار دعم وتوفير فرص عمل وإنشاء وحدات إنتاجية للأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية تم دعم المحافظة بمبلغ 3.5 مليون جنيه.

 

وفي مجال دعم الطلبة غير القادرين علي  سداد المصروفات الدراسية استفاد من هذا الدعم 1940 طالبا وطالبة تم سداد جميع مصروفاتهم الدراسية عن طريق البريد المصري بمبلغ قدره 
423 ألف جنيه تقريبا.
 

وبخصوص إنشاء دار المسنين بطور سيناء  يتم حاليا التنسيق مع جمعية الوفاق للخدمات الاجتماعية بمنطقة خدمات حي النادي بالطور لإعداد تقرير بالمساحة وتحديد الاحتياجات.

فودة دعم القرية التراثية شرم الشيخ الصيادين

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