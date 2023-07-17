عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مكتبة مجانية" على ممشى دهب السياحي تطل على البحر| شاهد

مكتبة دهب المجانيه
مكتبة دهب المجانيه

كون  الخبير السياحي علي عايش أول مكتبة مجانية  تحوي كتبا  بكل اللغات   الأجنبية؛ حيث يمكنك قراءة كتاب كامل على شاطئ البحر في ممشي دهب .

ويزور السياح المكتبة بصفة مستمرة للقراءة سواء داخل المكتبة أو خارجها علي  شاطئ البحر للاستمتاع بالقراءة في منظر خلاب للمياه الزرقاء وجمال طبيعة  جبال دهب عندما تلتقي بالبحر .
يقول علي عايش مؤسس المكتبة إن المكتبة بمثابة " ساقية الصاوي  " لأهالي دهب ومنفذ للثقافة والقراءة للسياح  بها كتب بكل اللغات وتعتبر  المكتبة المجانية الوحيدة  بها كتب بمعظم اللغات ويلجأ إليها سياح دهب للقراءة عن عالمنا العربي والشرق الأوسط .


ودعا عايش الجميع لإقامة الفعاليات الثقافية في دهب من امسيات ثقافيه ومسرح ومعارض فنون مجانا في المكتبة المجانية مشيرا إلي إن المكتبة هي ساقية الصاوي  في دهب واستضافت العرض المسرحي  لمسرحية" كل يوم" لأهالي دهب .
 

مكتبة دهب

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٠٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٠٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٣٤١
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٣٤١
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٣٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٣٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٣٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٣٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٤٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٩١٤٠٤
مكتبة مجانية دهب ساقية الصاوى بالزمالك سياح الثقافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

جنوب سيناء تنجح في تطوير قطاع الكهرباء بتكلفة 880 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الأندية تحدد موعد العمومية الطارئة بأزمة دوري المحترفين وترقب في اتحاد الكرة

حوافز ضريبية وتعديل هذه التشريعات.. 6 هدايا حكومية للمستثمرين بالمناطق المركزية

السكة الحديدية لم تُدمر.. تفاصيل جديدة بشأن حادث انفجار جسر القرم

السجن المؤبد عقوبة اقتحام دور العبادة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في القانون

متى ستكون غرة محرم وبداية العام الهجري 1445

سعر BMW "320" ADVANTAGE موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ