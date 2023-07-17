"مكتبة مجانية" على ممشى دهب السياحي تطل على البحر| شاهد

كون الخبير السياحي علي عايش أول مكتبة مجانية تحوي كتبا بكل اللغات الأجنبية؛ حيث يمكنك قراءة كتاب كامل على شاطئ البحر في ممشي دهب .

ويزور السياح المكتبة بصفة مستمرة للقراءة سواء داخل المكتبة أو خارجها علي شاطئ البحر للاستمتاع بالقراءة في منظر خلاب للمياه الزرقاء وجمال طبيعة جبال دهب عندما تلتقي بالبحر .

يقول علي عايش مؤسس المكتبة إن المكتبة بمثابة " ساقية الصاوي " لأهالي دهب ومنفذ للثقافة والقراءة للسياح بها كتب بكل اللغات وتعتبر المكتبة المجانية الوحيدة بها كتب بمعظم اللغات ويلجأ إليها سياح دهب للقراءة عن عالمنا العربي والشرق الأوسط .



ودعا عايش الجميع لإقامة الفعاليات الثقافية في دهب من امسيات ثقافيه ومسرح ومعارض فنون مجانا في المكتبة المجانية مشيرا إلي إن المكتبة هي ساقية الصاوي في دهب واستضافت العرض المسرحي لمسرحية" كل يوم" لأهالي دهب .



مكتبة دهب

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