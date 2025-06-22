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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احتفاء خاص بـ كريم الشناوي وصُنّاع «لام شمسية» في ندوة المركز الكاثوليكي |فيديو

المخرج كريم الشناوي مع الأب بطرس دانيال
المخرج كريم الشناوي مع الأب بطرس دانيال
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صورًا وفيديوهات لتكريم المخرج كريم الشناوي عن مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي للسينما.

أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مساء السبت، ندوة خاصة لتكريم أبطال وصنّاع مسلسل لام شمسية، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وذلك في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة، بحضور لافت من نجوم العمل وصنّاعه.

ورصدت عدسة صدى البلد لحظات التكريم التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث شارك في الندوة كل من المخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، والنجم محمد شاهين، والفنانات يسرا اللوزي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وفاتن سعيد، إلى جانب الفنان علي البيلي، والدكتور النفسي نبيل القط، الذي ساهم في بناء الأبعاد النفسية لشخصيات العمل.

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة ندوات أقرّتها اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية الأستاذ مجدي سامي، والأستاذ ميشيل ماهر، بهدف تسليط الضوء على الأعمال الدرامية ذات الرسائل الإنسانية والاجتماعية المؤثرة.

وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا بين النجوم والجمهور حول قضايا المسلسل ورسائله النفسية والاجتماعية، التي تفاعل معها المشاهدون خلال شهر رمضان، مؤكدين أهمية تقديم دراما جادة تُسلّط الضوء على الواقع وتحترم عقل الجمهور.

رابطا الفيديو:


https://youtube.com/shorts/krVHbGcj5mo?si=ee80QwwqwBHIulw2
https://youtube.com/shorts/PIBByKm_ucA?si=bT8cghqhA6hSqdG5

اخبار الفن نجوم الفن كريم الشناوي الاب بطرس دانيال المركز الكاثوليكي

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