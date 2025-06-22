تكريم ياسمينا العبد في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن مسلسل لام شمسية|فيديو

رصدت عدسة صدى البلد صورًا وفيديوهات لتكريم الفنانة ياسمينا العبد عن مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي للسينما.

أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مساء السبت، ندوة خاصة لتكريم أبطال وصنّاع مسلسل لام شمسية، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وذلك في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة، بحضور لافت من نجوم العمل وصنّاعه.

ورصدت عدسة صدى البلد لحظات التكريم التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث شارك في الندوة كل من المخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، والنجم محمد شاهين، والفنانات يسرا اللوزي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وفاتن سعيد، إلى جانب الفنان علي البيلي، والدكتور النفسي نبيل القط، الذي ساهم في بناء الأبعاد النفسية لشخصيات العمل.

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة ندوات أقرّتها اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر، بهدف تسليط الضوء على الأعمال الدرامية ذات الرسائل الإنسانية والاجتماعية المؤثرة.

وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا بين النجوم والجمهور حول قضايا المسلسل ورسائله النفسية والاجتماعية، التي تفاعل معها المشاهدون خلال شهر رمضان، مؤكدين أهمية تقديم دراما جادة تُسلّط الضوء على الواقع وتحترم عقل الجمهور.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/fTKI8OfSR7I?si=ynnbxJTJfnHpZn-d