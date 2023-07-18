متوقع.. تعليق مثير من رضا عبدالعال على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق إلى النادي الأهلي مكسب فني كبير إلى القلعة الحمراء في السنوات القادمة.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي كان أمر متوقع منذ رحيله إلى النادي الدنماركي والزمالك أخطأ بالتفريط في خدماته الفنية ".



وتابع:"إمام عاشور سيحدث الفارق مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ".