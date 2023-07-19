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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الكيلو بـ 25 جنيها.. النائب إيهاب رمزى يطالب الحكومة بوقف جنون أسعار البصل

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار البصل هذا العام إذ تخطى سعر الكيلوجرام الـ18 جنيهًا، وأيضًا الـ25 جنيهًا في مناطق مختلفة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وتساءل " رمزى " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن الاسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع سعر البصل الذى يعد واحداً من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية، ويتم تخزينه عديدًا من الشهور، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى عن حقيقة التصريحات الصادرة من مسئولى شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف والتى أكدوا فيها أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته مطالباً من الحكومة تنفيذ التكليفات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التحديد العادل لاسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحفيز المزارع المصرى على الاقبال على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الاسراع فى وضع ورسم خريطة زراعية واضحة المعالم من ناحية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المحاصيل الزراعية لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية مقترحاً الوقف الفورى لتصدير البصل لفترة مؤقتة لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق، وبعد عودة المواسم واستقراره يتم تصديره مجددًا، والاتجاه في الوقت الحالي الى زيادة المعروض من البصل.

وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الاستمرار فى تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار في ظل الممارسات الاحتكارية مع استمرار المبادرات واقامة المزيد من المعارض السلعية التابعة للدولة لخفض أسعار السلع مشيراً الى ضرورة أن تتنبأ الحكومة بمثل هذه المشكلات لتتخذ الاجراءات المناسبة لحلها قبل وقوعها.

الحكومة أسعار البصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع سعر البصل المحاصيل الغذائية

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