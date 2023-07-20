عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على حرق المصحف.. البرلمان العربي يدعو لمقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

استنكر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بشدة قيام السلطات السويدية بإعطاء تصريح لأحد المتطرفين لحرق نسخة من المصحف الشريف للمرة الثانية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات على المصحف الشريف وحماية المقدسات الإسلامية، ومحذرا من خطورة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم كون ذلك سيدخل الجميع في دائرة من العنف.

ودعا العسومي الدول العربية للقيام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها، فضلا عن الترويج لحملة مقاطعة عالمية اقتصادية تقودها الشعوب العربية والإسلامية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم .

وأشاد في هذا السياق بموقف الحكومة العراقية بالمبادرة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، مؤكدا موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف.

البرلمان العربي التسامح والتعايش الدول العربية الشعوب العربية والإسلامية العلاقات الدبلوماسية حرق نسخة من المصحف رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي نسخة من المصحف الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأحد المقبل.. الطقس يصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة الحارة

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

خوفا من سقوطه.. جدل واسع بشأن استخدام بايدن سلما مخصوصا لصعود الطائرة

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

ترشيحاتنا

الكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الجندي الأمريكي المعتقل بـ كوريا الشمالية

تعرف على مهاجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المطلوب في الزمالك

تصعيد مستمر.. أمريكا تعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وزير الزراعة يوجه بتدقيق حصر المساحات المنزرعة فعليا لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

دعاء عاشوراء للمريض.. بظهر الغيب مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

طريقة عمل الكريب حلو وحادق بطرق سهلة

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

فيديو

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ