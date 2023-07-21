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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مهرجان العلمين.. الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسني.. فيديو

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل الفنان تامر حسني، وبحفل نجم الجيل ينطلق جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

 

ورصدت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، استعدادات العلمين الجديدة لاستقبال حفل تامر حسني ضمن فعاليات المهرجان الذي يحمل شعار "العالم علمين".

 

وقالت الخولي: "نحن الآن متواجدون في ممشى العلمين الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا، وقد تمت الاستعدادات منذ ثلاثة أيام، لبدء الحفل بأمان وسلامة تامة، من حيث الاستعدادات الأمنية والإجراءات الاحترازية، وأيضًا سلامة كل حضور وزوار هذا المهرجان".

 

وأوضحت أن حفل تامر حسني سيبدأ مُعلنًا عن انطلاق جدول الحفلات الفنية للمهرجان، مؤكدة أن كل تذاكر الحفل مُباعة.

 

ولفتت إلى أن زوار العلمين الجديدة كانوا مترقبين الحفل، حيث يحب الجميع الحفلات الصيفية والاستمتاع بالأجواء الصيفية، مؤكدة أن مهرجان العلمين الجديدة يجعل من الصيف تجربة فريدة ومميزة.

مهرجان العلمين القاهرة الإخبارية تامر حسني حفل الفنان تامر حسني العلمين الجديدة

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