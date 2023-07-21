انطلاق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

انطلق منذ قليل حفل الفنان تامر حسني، ضمن جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

ويحمل حفل الفنان تامر حسني شعار "العالم عالمين"، وتمت الاستعدادات منذ ثلاثة أيام، لبدء الحفل بأمان وسلامة تامة، من حيث الاستعدادات الأمنية والإجراءات الاحترازية، وأيضًا سلامة كل حضور وزوار هذا المهرجان".

حفل الفنان تامر حسني

ويحيي المطرب تامر حسني اليوم اولى حفلا مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى بمنطقة الأرينا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض المشاهير.

الحفل بدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يتواجد تامر حسني بالعملين الجديدة منذ ما يقرب من 48 ساعة لمتابعة تجهيزات الحفل والديكورات التى صممت خصيصا لهذا الحفل وقام حسام حسني شقيق تامر بطرح صورة له من أمام المسرح وعلق عليها قائلا: من تجهيزات حفل العملين الجديدة.