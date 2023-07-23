رئيس وحدة الشفافية بالمالية: حياة كريمة تخلق فرص عمل للمواطنين

‏قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الموازنة العامة هذا العام تم عملها بتوازن شديد جدا وكان من المهم الاستمرار في تغطية كل احتياجات المواطنين وكل أجهزة الموازنة العامة والمحليات للتخفيف من ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم.



‏وتابعت سارة عيد خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن برنامج تكافل وكرامة مهم جدا ويخدم أكثر من 5 ملايين أسرة، متابعة أنه تم صرف على المرحلة الثانية من الثلاثة مراحل لحياة كريمة أكثر من 400 مليار جنيه وهذا سوف يخدم 1600 قرية.

مبادرة حياة كريمة

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة لا تحسن بيئة الحياة فقط بل أيضا تخلق فرص عمل، وتخلق دخول إضافية للمواطنين.