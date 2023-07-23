احذر مشاكل تهدد الحياة الزوجية.. الأسباب وطرق العلاج| فيديو

تحدث الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، مشاكل تهدد الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، موضحا أن طبيعة التعامل بين الزوج والزوجة تؤثر على الحياة الزوجية والأبناء أيضا وقد تصل إلى الانفصال.

وأضاف «صلاح زيدان» خلال لقاءه مع الإعلامية شاهيناز جاويش ببرنامج «طبيب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه يوجد أزواج تعاني من مشاكل وضعف في القدرة الجنسية تحرج من الذهاب إلى الطبيب، وهناك رجال تتعرض إلى حوادث تؤدي إلى مشاكل في الانتصاب وبالتالي يحدث خلافات زوجية بسبب العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة.

وأوضح رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أننا في مجتمع شرقي والبعض يرى إن الأمراض الجنسية شيء غير طبيعي ولكن في الحقيقة غير صحيح تماما وهذا مرض مثل أي مرض أخر، وهناك العديد من الأسباب منها نفسي او عضوي.

إحذر من تناول المنشطات الجنسية

وحذر الدكتور صلاح زيدان، من تناول المنشطات الجنسية بدون إشراف الطبيب، لتشخيص الحالة المرضية للمريض وطبيعة الحالة بين الزوج والزوجة، لأنه في بعض الأحيان يتناول الأزواج المنشطات بكميات كبيرة قد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة خاصة في القلب.