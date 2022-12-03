الدكتور صلاح زيدان يوضح أسباب سرعة القذف وأنواعه.. فيديو

قال الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، أن سرعة القذف يكون حينما يحدث خلال دقيقة من بدء العلاقة الزوجية، ويمكن أن يكون بشكل دائم أو شبه دائم.

وأضاف الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، في حواره ببرنامج “أنا والطبيب” المُذاع على قناة "صدى البلد": "المغص الكلوي يكون له أعراض كثيرة مثل حرقان فى البول ودخول الحمام بكثرة وألم شديد لا يستطيع المريض تحمله".

وأشار إلى أن هناك أسبابا تؤدي إلى سرعة القذف وقد تكون مشاكل نفسية حيث يعانى المريض من القلق أو الخوف، أو مشاكل تتعلق بالجانب العضوي لدى الذكور.

وتابع أن عملية القذف لابد وأن تكون بشكل دائم بنسبة أكبر من 50%.