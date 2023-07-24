جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فتاة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، آخر تطورات حالة فتاة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء التي تصدرت التريند وأثارت السوشيال ميديا.

ونشر الدكتور جمال شعبان منشورا مرفقا بصور تجمعه بين فتاة المترو حبيبة وهي ترتدي ملابس العمليات.

وكتب شعبان علي الصورة "حبيبة في لبس ( جاون) المستشفي يتم تحضيرها لجراحة القلب خلال أيام…

عمليتها صعبة جدا بس ربنا كبير… دعواتكم.

وأصبحت الفتاة حديث السوشيال ميديا بعد تصويرها في المترو وتعاني من شفاه زرقاء ويتضح عليها المرض.

وكانت وصلت الرسائل للدكتور جمال شعبان الذي أعلن تضامنه في علاجها وإجراء لها عملية بالقلب، وإليكم الصور.