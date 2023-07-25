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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون ومطاعم بشرم الشيخ.. فودة يبحث مع السفير اليوناني زيادة الحركة السياحية

فودة يكرم
فودة يكرم

طبحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سبل زيادة الحركة السياحية الواردة من اليونان إلى مدن محافظة جنوب سيناء، وكذلك  الاتفاق علي توقيع بروتوكول تآخي لزيادة الجذب السياحي والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء  محافظ جنوب سيناء، بالسفير اليوناني لدى جمهورية مصر العربية  "نيكولاس بابا جيورجيو" وذلك بنادي المركز اليوناني بالقاهرة ، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة، ورئيس الجالية اليونانية بمصر " خريستوس كافاليس"، و رئيس النادي اليوناني انجيلوس اثنا سوليس"  و رجل الأعمال توني كازا مياس مالك دهب اسكوير، وحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد حسني رضوان مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ جنوب سيناء بالسفير اليوناني والمرافقين، وشكرهم علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيدا بالعلاقات الوطيدة ، والصداقة المصرية اليونانية والتي تجمعهم حضارة وتاريخ مشترك ، مثمنا التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة منها السياحة والتجارة وغيرها.

و تناول اللقاء بحث سبل زيادة التعاون وخاصة في المجال السياحي وزيادة الأعداد الوافدة من اليونان الي مدن جنوب سيناء، وفي هذا الصدد تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية ومدينة" ايراكليون" اليونانية وزيادة التعاون فى مجالات السياحة والثقافة وتبادل الفرق الشعبية والفنية و الترويج للمقاصد السياحية بشرم الشيخ.

وتطرق الحديث إلى مشروع عودة الجذور الذي بدأ منذ عامين وكان له اثر ايجابي كبير علي الحركة السياحية بمصر، وقدم المحافظ دعوة للسفير اليوناني لحضور المؤتمر التمهيدي لتطبيقات السياحة الصحية والذي سيقام غدا بالقاهرة، كما وجه الدعوة أيضا للسفير ورئيس الجالية اليونانية ورئيس النادي اليوناني بزيارة مدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه أعلن رئيس النادي اليوناني عن رغبته إقامة مطعم النادي اليوناني بمدينتى دهب و شرم الشيخ في اطار دعم وتنشيط السياحة اليونانية بالمدينتين، ولاقى هذا الإعلان استحسان المحافظ والسفير اليوناني، وترحيب رجل الاعمال "توني كازا مياس" باقامة المطعم اليوناني بمنطقة دهب سكوير مؤكدا علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة  حرصا منه على دعم تنشيط السياحة بمدينة دهب.

فودة مع سفير اليونان

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بروتوكول جنوب سيناء اليونان شرم الشيخ السياحة

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