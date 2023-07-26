فضيت لك ياهضبة.. أكرم حسني يوجه رسالة لـ عمر دياب

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه صورة له بعد الانتهاء من التصوير فيلم العميل صفر، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب اكرم حسني: " فرکش فیلم "العميل صفر" وفضيت لك يا هضبة عمرو دياب بعتذر عن سوء منظري".

تفاصيل فيلم العميل صفر

وفيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، ويشارك فى البطولة كل من نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب ومصطفى غريب وأيمن الشيوى، والعمل فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراجكريم العدل.



قصة فيلم العميل صفر

تدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

العميل صفر

كان المنتج وائل عبد الله قد استأنف تصوير فيلم العميل صفر، لأكرم حسني، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، وعلى رأسهم:أكرم حسني ورحمة أحمد ومصطفى غريب وأيمن الشيوي.

وأضاف وائل عبد الله، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنه كان مشغولا خلال الفترة الماضية بانتهاء تصوير ومونتاج فيلمه الجديد “يوم 13”، وبعد بدء عرضه في السينمات؛ سيتفرغ لفيلمه الجديد مع أكرم حسني "العميل صفر".