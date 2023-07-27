الرابعة على الثانوية الأزهرية: والديَ سر تفوقي.. ونفسي أدخل كلية الطب

حصلت الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، بمعهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بمحافظة سوهاج، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بمجموع 648، بنسبة 99.69٪.

وأعربت الطالبة عن فرحتها وسعادتها البالغة، بحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة مروة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها كانت تتوقع أن تكون من بين العشرة الأوائل، لا سيما أنها تحفظ أجزاء كبيرة من القرآن الكريم، وهو ما سهل لها المذاكرة والحفظ والاستذكار طوال العام.

وأكدت أن والدها ووالدتها هما سر تفوقها بفضل تشجيعهما لها ودعائهما المستمر، مشيرةً إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية الطب.