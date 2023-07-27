عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرابعة على الثانوية الأزهرية: والديَ سر تفوقي.. ونفسي أدخل كلية الطب

صدى البلد

حصلت الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، بمعهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بمحافظة سوهاج، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بمجموع 648، بنسبة 99.69٪.

وأعربت الطالبة عن فرحتها وسعادتها البالغة، بحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة مروة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها كانت تتوقع أن تكون من بين العشرة الأوائل، لا سيما أنها تحفظ أجزاء كبيرة من القرآن الكريم، وهو ما سهل لها المذاكرة والحفظ والاستذكار طوال العام.

وأكدت أن والدها ووالدتها هما سر تفوقها بفضل تشجيعهما لها ودعائهما المستمر، مشيرةً إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية الطب.

نتيجة الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

لن تستمر طوال الصيف.. تعرف على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

أبو العينين يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

الرابعة على الثانوية الأزهرية: والديَ سر تفوقي.. ونفسي أدخل كلية الطب

بالصور.. حنفي جبالي يعقد مُباحثات مُوسعة مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية

خمّنا وسرق عفش البيت | اعتراف مثير في جريمة قتل بحدائق القبة

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

صدفة أم مقصودة؟.. لقاء السيسي وبوتين يعيد للأذهان "لفتة 2019"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

ماذا يحدث عندما تلدغك البعوضة "الناموسية"

هل أنت منهم؟| هؤلاء هم الممنوعون من تناول التين الشوكي.. استشارى يجيب

هل يمكن للأمهات الحوامل اللجوء إلى العلاج النفسي؟

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ