تامر حسين: أغنية يوم تلات متفصلة على عمرو دياب

أكد الشاعر تامر حسين، أن أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب حققت نجاحات كبيرة جدًا، ولم تكن أجزاءها مقصودة للفنان عمرو دياب، إلا أنها جاءت عن طريق الصدفة.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "أغنية يوم تلات متفصلة على عمرو دياب.. مش مقصودة"، مشددًا على أن اختيار الفنان عمرو دياب لهذه الأغنية كان عن طريق الصدفة وحققت نجاح كبير جدًا.

وأشار إلى أغنية "زمن المجاملة" لحنها الفنان عزيز الشافعي، ولها جملة جيدة جدًا، كما أنها عرضت على الفنان عمرو دياب وحبها جدًا وغناها وحققت نجاحا كبيرا جدًا.