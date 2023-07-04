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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم شاكر يطرح أغنية حكايتنا كملت .. فيديو

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح الفنان هيثم شاكر، فيديو كليب اغنية جديدة بعنوان “حكايتنا كملت” عبر القناه الرسمية الخاصة به على “اليوتيوب”.

 

 

أغنية “حكايتنا كملت” كلمات تامر حسين، والحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف ميكاوي، والفيديو كليب اخراج محمد القاضي.

 

يذكر أن طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغنياته بعنوان بصة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تغيير اسم أغنية هيثم شاكر 

أغنية بصة من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم مليون دولار إلا أنه قرر تغير أسمها إلى بصة، لكونها أبسط واسمها فى حفظها لدى الجمهور.

 

"بصة".. هيثم شاكر يغير اسم أغنيته الجديدة ويطرحها على اليوتيوب

مليون دولار.. هيثم شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة| تفاصيل

هيثم شاكر والأغاني المنفردة

و بدأ المطرب هيثم شاكر الفترة الأخيرة فى التواجد على الساحة الغنائية بقوة وذلك عن طريق طرح العديد من الأغاني المنفردة بعيدا عن الألبومات، التى تأخذ وقتا طويلا فى التحضير والتسجيل.

وطرح خلال الفترة الماضية الكثير من الأغانيات الناجحة والتى حققت نسبة استماع عالية كان أخرها أغنية  مسيلي على عيونك.

 

 

 

هيثم شاكر الفنان هيثم شاكر حكايتنا كملت اليوتيوب تغيير اسم أغنية هيثم شاكر

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