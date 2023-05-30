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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"بصة".. هيثم شاكر يغير اسم أغنيته الجديدة ويطرحها على اليوتيوب

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغنياته بعنوان بصة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تغيير اسم أغنية هيثم شاكر 

أغنية بصة من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم مليون دولار إلا أنه قرر تغير أسمها إلى بصة، لكونها أبسط واسمها فى حفظها لدى الجمهور.

هيثم شاكر والأغاني المنفردة

و بدأ المطرب هيثم شاكر الفترة الأخيرة فى التواجد على الساحة الغنائية بقوة وذلك عن طريق طرح العديد من الأغاني المنفردة بعيدا عن الألبومات، التى تأخذ وقتا طويلا فى التحضير والتسجيل.

وطرح خلال الفترة الماضية الكثير من الأغانيات الناجحة والتى حققت نسبة استماع عالية كان أخرها أغنية  مسيلي على عيونك.


 

تفاصيل أغنية مسيلي على عيونك 

 

"مسيلي  على عيونك" كلمات الشاعر أحمد سامي، والملحن محمد النادي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي.

يذكر أن آخر أغنيات هيثم شاكر كانت أغنية "شفت"، التي طرحها مؤخرا وشاركته غنائها الفنانة ميرنا هشام، وكان بمثابة أول ديو غنائي في العام الجديد 2023.

وأغنية "شفت" كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية :

شفت يا حبيبي أي يا حبيبي شفت
شفت يا حبيبي أي يا حبيبي شفت

شفت العند ازاي ضيعنا ازاي خلانا توهنا وكبرنا
الدنيا ما بيننا وقولنا قدرنا ساقنا الكبرياء

بكلمة حب كانت هتعدي ليه سنة بسنة قلبنا تحدي
لا ولا جيتلك أو جيت عندي رغم الاشتياق
أي في الدنيا دي أي يستاهل
اننا نبعد كده بالساهل.

 

هيثم شاكر يتحدث عن مشواره الفني

وقال هيثم شاكر، خلال استضافته في برنامج "أنغام"، إن أول تجربة له كانت في شركة إنتاج وهو في مرحلة الجامعة، وذهب للاختبار واجتازه، لافتاً إلى أن الشركة عرضت عليه تسجيل أول ألبوم، وعرضه على حكيم وحميد الشاعري.

وأضاف: "عملنا ورشة واخترنا الأغاني وكانت أول مرة أعمل أغنية مع حميد الشاعري، وبعدها عملنا الألبوم، ولقيت إن الأغاني دراما مش وقتها الصيف، لكن الشركة رفضت، وصممت إن الأغنية نزلت بدعم من الاستاذ فايز عزيز".

 

هيثم شاكر بصة مليون دولار

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