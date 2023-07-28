مسؤول بموسكو يكشف تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

كشف النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وذلك على هامش جلسة خلال القمة الروسية الإفريقية.

وأوضح المسؤول الروسي وفقًا لوكالة "تاس" الروسية أن إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر قد يبدأ في وقت مبكر من عام 2023.

وتابع: "الآن لدينا بالفعل تجربة واحدة عالية المستوى في تطوير البنية التحتية الخارجية - هذه هي المنطقة الصناعية الروسية في مصر. يبدو أننا أكملنا جميع الأعمال التنظيمية، نأمل بشدة أن نبدأ هذا العام بناء البنية التحتية في مصر".

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمنح الشركات الروسية إمكانية الوصول إلى السوق الإفريقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس في المستقبل القريب.

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورج الروسية: "في المستقبل القريب في مصر في منطقة قناة السويس سوف يطلقون منطقة صناعية روسية، من المقرر توزيع البضائع المنتجة هناك في جميع أنحاء إفريقيا".

وتابع بوتين: "في مصر تحدثت مع زميلي الرئيس السيسي، نناقش وأتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العديد من الشركات الروسية تعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية، كما أن شركة "روس أتوم" الروسية تبني محطة للطاقة النووية في مصر.