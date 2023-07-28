شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع مدافع غزل المحلة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة نادي الزمالك لم تدخل في مفاوضات رسمية من أجل ضم مصطفى العش، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، الذي ودع الدوري الممتاز، وهبط لدوري المحترفين، لضمه لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وأوضح شوبير في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم”أن العش من اللاعبين المميزين، وبعد هبوط غزل المحلة يملك العديد من العروض إلا أن الزمالك لم يتحدث رسميًا من أجل ضم اللاعب، رغم اهتمام النادي الأبيض به.

وأضاف شوبير أن إدارة الزمالك عرضت مصطفى العش على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، والذي لم يعط الرأي النهائي في ضم اللاعب لصفوف الزمالك، حيث ينتظر القرار النهائي من المدرب الكولومبي.

وكشف شوبير موقف إدارة غزل المحلة مشيرًا إلى أنه سيكون منفتح في الاستغناء عن اللاعب في حالة وجود عرض مفيد لزعيم الفلاحين.