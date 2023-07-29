طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

أثارت شطيرة “بولونيا” أكبر سندويتش في العالم (Bologna sandwich ) والذي تم عرضه بمدينة لبنان بوسط ولاية بنسلفانيا الأميركية الكثير من الجدل فهو يشتهربنكهته المميزة المدخنة والحمضية في آن واحد وهو محشو بلحم "البولونيا" وهو واحدة من أكبر الشطائر في العالم وطوله 45.7 متر

وفقا لتقرير لموقع "بنسلفانيا لايف" تشتهر الشطيرة بنكهتها المميزة المدخنة والحمضية في آن واحد وقد تم التبرع بعائد بيعها لكنائس المدينة، ولجهودها في مساعدة ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وقد استخدم لأعدادا تلك الشطيرة 600 شريحة من جبن البروفولوني، و1200 شريحة من لحم "بولونيا" البارد وذلك لصناعة 900 شطيرة ملتصقة ببعضها.