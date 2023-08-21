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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بقوة 2.3 ريختر| هزة أرضية خلال حفل غنائي شهير بأمريكا.. لن تتخيل السبب!

صدى البلد

تعتبر الفنانة الأميركية الشهيرة تايلور سويفت، من أكثر الفنانين شهرةً وجماهيريةً في العالم. 

وتجتذب حفلاتها الغنائية الجماهير من مختلف البلدان للاستمتاع بموسيقاها الرائعة وأداءها المميز.

ولكن ما لم يكن يعلمه الكثيرون هو أن أحد حفلات تايلور سويفت الأخيرة في مدينة سياتل أدى إلى هزات أرضية بلغت شدتها ما يقارب من زلزال بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، مما جعل العلماء يتساءلون عن السبب وراء هذا الظاهرة الغريبة.

 

جمهور تايلور سويفت وحفلاتها الضخمة

تايلور سويفت فنانة ذات شعبية جارفة، وجمهورها يعرف بالـ "Swifties" وهم معجبون مخلصون يتابعونها في جميع أنحاء العالم. 

وتتمتع هذه الفنانة بشعبية هائلة تجعل من حفلاتها تجمع آلاف الأشخاص. 

وفي أواخر الأسبوع الماضي، قدمت تايلور حفلة ضخمة في مدينة سياتل، وحضرها أكثر من 10 آلاف شخص للاستمتاع بموسيقاها وأدائها المميز.

 

الهزات الأرضية والزلازل السريعة

وبعد انتهاء حفل تايلور سويفت في سياتل، سُجلت هزات أرضية بشدة كبيرة، وتم تحديد شدتها بنحو 2.3 درجة على مقياس ريختر. 

وعلى الرغم من أن هذه الهزات لم تكن بالشدة التي تسبب الدمار، إلا أنها كانت ملحوظة وغير مألوفة في هذه المنطقة.

ويُطلق على هذا النوع من الهزات الأرضية اسم "الزلزال السريع"، وهو تسارع أرضي يبلغ حوالي 0.011 متر في الثانية. وعادةً ما يكون هذا النوع من الزلازل صغير الشدة وسريع الحدوث، ومن الصعب التنبؤ به.

 

سبب الهزات الأرضية

وأثارت الهزات الأرضية غير المتوقعة بعض التساؤلات بين العلماء حول سببها. وعلى الرغم من أنه لا يمكن الجزم بالسبب بدقة مطلقة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن مزيجًا من العوامل قد تكون وراء هذه الظاهرة.

وأحد الأسباب المحتملة هو استخدام أنظمة الصوت الهائلة والمكبرات الصوتية خلال الحفل الموسيقي، حيث قد تؤدي اهتزازات الصوت إلى هزات طفيفة في الأرض. كما قد يكون الحشد الضخم من الجماهير والحركة الاحتشادية والرقص أحد العوامل المساهمة في حدوث تلك الهزات.

 

تحليل الظاهرة والإجراءات المستقبلية

ومن المهم عدم الانجراف في التكهنات حول أسباب هذه الهزات الأرضية، ولكن يجب أن يستفيد العلماء من هذه التجربة لتحليل البيانات ودراسة أثر الأحداث الضخمة مثل حفلات الفنانين على البيئة والطبيعة. يمكن أن تكون هذه الدراسات مفيدة لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة الحفلات الموسيقية الضخمة في المستقبل.

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