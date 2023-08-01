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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهندس بدرجة "حلواني".. طلبة فقد عمله فحول سيارته لمحل بيع حلويات

المهندس محمد طلبة
المهندس محمد طلبة


المهندس محمد طلبة خريج هندسة  حاسبات كان يعمل مدير توكيل كبير بشرم الشيخ  ولكنه فقد عمله في أزمة السياحة عقب سقوط الطائرة  الروسية اكتوبر ٢٠١٥ ولكنه لم يفقد الأمل فى الاستمرار في مدينته المحببة له هو وأسرته.

كان لابد من توفير نفقات كبيرة  من إيجار شقه ومصاريف أسرة  فكانت فكرته أن يتعلم صناعة الحلويات الشرقية ويعرضها علي كبوت سيارته القديمة .


يقول الشاب محمد طلبة بعد فقد عملي بسبب ازمة السياحة لم اجد  مجالا مفتوحا الا ان  اتعلم صناعة الحلويات وبيعها ورغم المعاناة لكني كنت سعيد  بتوفير نفقات الأسرة التي  رفضت مغادرة شرم الشيخ وتمسكوا بالبقاء بها رغم تكلفتها العالية من إيجار شقة يتجاوز  ٦ آلاف جنيه .

وأشار إلي أنه أصبح يعد الحلويات طوال اليوم في المنزل ويبيعها في الوديان الجبلية الموجوده في دهب ونويبع وشرم الشيخ  وأبو زنيمة  والافراح البدوية .

وتابع في أحد المرات حل علي الليل وفقدت الطريق وانا عائد من البيع وادي جبلي بمنطقة أبو زنيمة وبالقرب من جبال التيه وظللت طوال الليل ابحث عن طريق العودة ولم يتقذني من الموت إلا اللجوء إلي الله واستطعت العودة مرة اخري .


وشكي المهندس محمد طلبة المعروف بالشيف ابو يوسف،  أنه رغم غلاء أسعار الخامات وارتفاع الايجارات  التي تتجاوز ٦ آلاف مازال لدينا الامل أن نحصل على  وحدة سكنية بشرم الشيخ  مشيرا إلي الإيجارات المرتفعة تبتلع كل الدخل .

وأكد المهندس محمد طلبة أنه لم يندم علي عدم العمل بالهندسة والعمل حلواني  مشيرا إلي أنه مؤمن برزقه وسعيد بعمله وكل يوم يقصد مكان جديد لبيع  الحلويات .
 

وطالب طلبة بتوفير مساكن للشباب العاملين بشرم الشيخ الذين استقروا واصبحوا لا يستطيعون العيش في مكان آخر مشيرا إلي أنه يحب شرم الشيخ ولا يستطيع العيش في مكان آخر .
 

المهندس محمد طلبة

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المهندس طلبة حلوانى شرم الشيخ ازمة السياحة جنوب سيناء

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