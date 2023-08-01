الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بالثانوية: ربنا جبر بخاطري

أبدت أمل سيد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بالثانوية العامة ، سعادتها كونها بين أوائل الثانوية العامة .

وقالت أمل سيد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" أشعر بفرحة لا توصف.. وعوض ربنا كبير وربنا جبر بخاطري ".

وأضافت أمل سيد :" شكرا لأهلي وكل من ساعدني على التفوق في الثانوية العامة ".

وتابعت امل سيد :" منذ ولادتي وحتى الأن أجريت 13 عملية جراحية بسبب الأزمات الصحية التي أمر بها، وأجريت عملية جراحية أثناء الدراسة، وبعد العملية عدت للمذاكرة مرة أخرى ".

وأكملت أمل سيد :" مرت عليا فترة كنت بذاكر فيها وأنا نايمة لإني مكنتش بعرف أقعد "، مضيفة:" تعبت كتير خلال المذاكرة وأهلي تعبوا معايا جدا ".