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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بالثانوية: ربنا جبر بخاطري

صدى البلد

أبدت أمل سيد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بالثانوية العامة ، سعادتها كونها بين أوائل الثانوية العامة .

 

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 وقالت أمل سيد  في مداخلة هاتفية  في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :"   أشعر بفرحة لا توصف.. وعوض ربنا كبير وربنا جبر بخاطري ".

 

 وأضافت أمل سيد :" شكرا لأهلي وكل من ساعدني على التفوق في الثانوية العامة ".

 

 وتابعت امل سيد :" منذ ولادتي وحتى الأن أجريت 13 عملية جراحية بسبب الأزمات الصحية التي أمر بها،  وأجريت عملية جراحية أثناء الدراسة، وبعد العملية عدت للمذاكرة مرة أخرى ".

 

 وأكملت أمل سيد :" مرت عليا فترة كنت بذاكر فيها وأنا نايمة لإني مكنتش بعرف أقعد "، مضيفة:"  تعبت كتير خلال المذاكرة وأهلي تعبوا معايا جدا ".

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