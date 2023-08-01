جاءوا من القاهرة لحضور فرح.. غرق 3 أطفال بينهم شقيقان أمام والدتهم بالمنوفية

حالة من الحزن تسيطر علي أهالي قرية جزيرة الحجر بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عقب غرق 3 أطفال بينهم شقيقان أمام أعين والدتهم بفرع النيل المار في القرية.

خرج الأطفال مع والدتهم ومعهم نجل خالهم للاستمتاع بمياه النيل حيث جاءوا من القاهرة لحضور فرح أحد أقاربهم بالقرية وخرجوا مع والدتهم من أجل التنزه والاستمتاع بمياه النيل.

جلست الأم من أطفالها علي فرع النيل بجوار أحد المعديات التي تربط القرية بمحافظة البحيرة وأخذ الأطفال يلهون في المياه حتي سقط منهم خاتم ذهب في المياه فنزل الجميع الي المياه من أجل البحث عنه الأم مع أطفالها.

نزلوا واحدا تلو الآخر الي المياه ولكن كان عمق المياه كبيرا حتي جرفت المياه 3 أطفال منهم فتاة وشقيقها غرقوا أمام أعين والدتهم وحاولت الام إنقاذهم إلا أنهم غرقوا أمام أعينها.

سمع الأهالي صراخ الأسرة فهرول الجميع من أجل إنقاذهم حيث تمكنوا من إنقاذ الأم واحد أبنائها بينما غرق ال 3 أطفال الآخرين وتم انتشال جثامينهم إلا أنهم فقدوا حياتهم باسفسكيا الغرق.

صدمة كبيرة أصابت الأم التي قطعت عشرات الكيلومترات من القاهرة من أجل قضاء عدة أيام بالقرية الا أنها فقدت أبناءها الاثنين وعادت من دونهما.

تحول الفرح إلي مأتم وتعال الصراخ في القرية أثناء دفن الاطفال وتشييعهم الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة في القرية.

تلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بغرق 3 طلاب بينهم فتاة وشقيقها بفرع النيل المار أمام قرية جزيرة الحجر .

بانتقال قوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثامين 3 أطفال وهم هاجر. م وشقيقها طه ونجل خالتهم محمد .ع من فرع النيل المار أمام القرية وذلك عقب نزولهم للمياه فجرفهم التيار لعدم اجادتهم السباحة.

موقع غرق ال ٣ اطفال

موقع غرق ال ٣ اطفال

موقع غرق ال ٣ اطفال

موقع غرق ال ٣ اطفال