من فرنسا.. رئيس وزراء النيجر يدعو لمساعدة دولية لدحر الانقلاب

ناشد رئيس وزراء النيجر، الذي ظل عالقًا خارج البلاد منذ الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي، دحر الانقلاب العسكري، قائلاً إنه أمر حاسم للدفاع عن الديمقراطية في غرب إفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء حمودو محمدو في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، أنه يجب اعتبار النيجر محورًا لدعم الديمقراطية في المنطقة وحماية دول الجنوب "من انتشار الإرهاب".

كان محمدو يقيم في فرنسا لأنه لم يتمكن من العودة إلى النيجر بسبب إغلاق الحدود بعد الانقلاب الذي حدث أثناء سفره إلى إيطاليا لحضور اجتماعات دولية.

طرد قادة الانقلاب الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم الأسبوع الماضي في النيجر، حيث يمنح الدستور الرئيس سلطات واسعة بما في ذلك سلطة تعيين رئيس الوزراء.

أعلنت الهيئة الإقليمية لغرب إفريقيا المعروفة باسم الإيكواس، عقوبات سفر واقتصادية ضد النيجر، يوم الأحد، وقالت إنها قد تستخدم القوة إذا لم يعيد قادة الانقلاب بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع واحد.

قال محمدو في أول مقابلة له مع وسيلة إعلامية غير فرنسية: "إنها كارثة". "النيجر بلد هش. بلد يعيش فيه ما يقرب من 4 ملايين شخص في حالة انعدام الأمن الغذائي. إنها دولة بها 300000 لاجئ والعديد من النازحين داخليًا ".

أعلنت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء مواطنيها والمواطنين الأوروبيين من النيجر.

أشار محمدو إلى أن الانقلاب يأتي بعد ثلاثة أحداث مماثلة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا منذ 2020.

وقال "إذا تم تأكيد انقلاب رابع، فإن الديمقراطية بأكملها في غرب إفريقيا في خطر. وأضاف: بالنسبة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إنها مسألة بقاء. بالنسبة للمجتمع الدولي أيضًا، إنها مسألة مصداقية. يجب أن تظل النيجر دولة ديمقراطية ".

كانت حكومته واحدة من آخر الشركاء الديمقراطيين للغرب ضد المتطرفين الإسلاميين في غرب إفريقيا. وقال: "النيجر دولة رئيسية من حيث الأمن لبقية إفريقيا، وبقية العالم".

أرسلت كل من الولايات المتحدة وفرنسا قوات ومئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية والإنسانية في السنوات الأخيرة إلى النيجر.

حذر محمدو من أن عدم الاستقرار الحالي في البلاد "يمكن أن يشجع في نهاية المطاف المزيد من تطوير انعدام الأمن المرتبط بالجهاديين". "لأنه إذا كانت القوات المسلحة منشغلة بقضايا أخرى غير ضمان أمن البلاد، يمكنك أن تفهم أن هذا سيمكن الجهاديين من المضي قدمًا على الأرض".

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إنه يريد أن يظل "متفائلاً" بشأن إمكانية عودة النيجر إلى الديمقراطية وتجنب التدخل العسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتابع أنه لا يزال على اتصال مع بازوم وأن الرئيس "رهينة بالتأكيد"، لكنه أيضًا "في حالة معنوية جيدة" و"مستعد لمواجهة الوضع".

وأكد محمدو أنه يعتقد أن قادة الانقلاب سوف يستجيبون لدعوة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة بازوم بدلاً من مواجهة تهديد التدخل العسكري، لأنهم يقولون إنهم "وطنيون".