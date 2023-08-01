مكتب التنسيق: تقارب كبير بين معدلات العام الحالي والماضي

أكد الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات باجمالي 112 ألف و240 طالبا وطالبة، اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس، وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس، لمدة 5 أيام.



وقال "السيد عطا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن تنسيق هذا العام قريب من العام الماضي، وهناك تقارب في شعبتي العلوم والشعبة الهندسية، ولكن بالنسبة لأدبي المجاميع هذا العام مرتفعة نوعًا ما".



وذكر رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أن التقديم وفقًا لاختيارات الطلاب للكليات المختلفة، وتنسيق المرحلة الأولى عملية تنظيمية وبداية التقديم.