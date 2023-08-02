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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، منذ أن بدأ الرئيس السادات في الاستعانة بجماعة الإخوان لمواجهة الناصريين والشيوعيين، كان يوجد الدكتور محمود جامع الذي كان متواجدًا في طنطا، وقد  كان يقوم بإيصال أشياء للرئيس السادات من خلال علاقته بجيهان السادات.

 

وأضاف اللواء فؤاد علام خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن من بين الأشياء التي كان يوصلها الدكتور محمود جامع إلى الرئيس السادات، أنه لو اعتمد على الإخوان المسلمين، فإنهم سيخلون به، لكن الرئيس السادات لم يقتنع بهذا الكلام.

 

وأوضح أن الدكتور محمود جامع كان يعقد اجتماعات في منزله في طنطا بالغربية، وكان يدعوا إليها، لدرجة أننا كنا راصدين هذا التحرك منهم، لافتا إلى أنه كان من الغريب جدا أنه في إحدى هذه الاجتماعات، حضر الرئيس السادات، حيث كان يقوم  الدكتور محمود جامع بعمل تآلف ما بين الجماعات السياسية من الوفد، الشيوعيين، الاخوان المسلمين.

 

وأشار إلى أن هناك الكثير التي ترددت بشأن عدم التفات اللواء نبوي اسماعيل وزير الداخلية، إلى عملية اغتيال الرئيس السادات، معقبا: "قيل في هذه النقطة الكثير من الأقاويل وأتمنى ألا نتطرق إليها، إنما لا أعتقد أن الكلام الذي قيل له نصيب من الصحة".

فؤاد علام الإخوان السادات محمد الباز الاخوان المسلمين

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