فؤاد علام: لم يكن يوجد إعداد أو تدريب للمواجهة مع الإخوان سابقًا

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أحمد زكي، ومعه 3 ضباط كانوا يتولون التحقيق مع الإخوان، مؤكدًا أنه لم يكن يوجد إعداد أو تدريب للمواجهة مع الإخوان، وكيف يتم توجيه الأسئلة لهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قام بعمل كتيبات تدرس للضباط الذين ينضموا للأمن السياسي أو الأمن الوطني فيما بعد وصولًا لأمن الدولة، مشيرًا إلى أنه كان يوجد نقص في الجهاز الأمني والذي لم يكن مهتمًا بتدريس المواجهة مع الإخوان.

وأشار إلى أنه قدم أكثر من مذكرة تدرس للضباط الذين يتابعون ملف الجماعات لتكون مرجع بالنسبة لهم وإلي اليوم هي الموجودة ويتم تدريسها.