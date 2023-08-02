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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستقر على رحيل طبيب الفريق

أبو عبلة
أبو عبلة

استقرت إدارة الأهلي علي رحيل الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي عقب مواجهة المصري التي ستقام مساء غدٍ.


واختتم الفريق الاحمر تدريباته، عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري غدًا في كأس مصر.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة الغد.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمنافس.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة متنوعة، شهدت التركيز على الجوانب الفنية والبدنية.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمحدد لها السادسة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

إدارة الأهلي الدكتور أحمد أبوعبلة الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الفريق الأحمر ملعب التتش بالجزيرة

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